Обновлены требования к отчетности о контроле за оборотом наркотических средств

Кроме того, правом назначать ответственных за ведение таких журналов наделят не только руководителей организаций, но и их уполномоченных представителей.

Авторы документа считают, что законопроект позволит усилить контроль в области производства, распределения и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и обеспечит непрерывный антинаркотический контроль.

После того как закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент Владимир Путин, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.

В августе 2023 года Минздрав России также предложил изменить Порядок ввоза и вывоза наркотических средств. Предполагается, что вести реестр выданных разрешений на движение препаратов будет МВД, а ответственным за реестр сертификатов назначат Росздравнадзор. Выписки из реестров заключений и сертификатов предлагается оформлять через портал госуслуг, а подача заявления на ввоз или вывоз может быть переведена в онлайн.