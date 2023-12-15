УлГУ получит 230 млн рублей на инженерную школу для фармразработок

В школе будет проходить подготовка высококлассных специалистов для работы по созданию инновационных онкопрепаратов и развитию ядерной медицины.

По информации УлГУ, уже в сентябре 2024 года будет проведен набор на новые магистерские программы в области биоинжиниринга и специального приборостроения. Реализация образовательных треков будет проходить совместно с МГУ, Томским политехническим университетом и Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.

На участие в 2024 году в правительственном проекте по развитию передовых инженерных школ подавали заявки и два профильных вуза – Башкирский госмедуниверситет и Российский биотехнологический университет. Они запросили гранты на свои проекты в общей сумме более 1,6 млрд рублей. Однако в число победителей вузы в итоге не вошли.

С момента запуска проекта участие в нем принимают три российских медвуза – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Самарский ГМУ. Всего же на направление подготовки «здравоохранение и медицинские науки» приходится 13% от всех разработок, отраслевые проекты развивают не только медицинские вузы. Например, в августе 2023 года Первый МГМУ им. И.М. Сеченова в августе 2023 года и Санкт-Петербургский политехнический университет приняли решение о создании совместной зеркальной лаборатории для разработки медизделий по направлению «реабилитация и биомеханика».