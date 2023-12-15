Завод «Сфера-Фарм» в Калужской области выставили на торги за 2,1 млрд рублей

На аукцион выставлен комплекс зданий общей площадью 17,7 тысячи кв. м, земельные участки площадью 3 гектара, узкоспециализированное и электронное оборудование, инструменты и инвентарь. Мощности предприятия составляют четыре линии для производства растворов глюкозы 5%, декстрозы 5% в бутылях, а также аминокислот и раствора для перитонеального диализа в полимерных пакетах.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Сфера-Фарм» зарегистрировано в деревне Добрино Боровского района Калужской области в 2008 году. Бенефициаром юрлица является Алим Омеров. В 2022 году выручка компании составила 476 тысяч рублей, убыток – 1,2 млрд рублей. В марте 2023 года «Сфера-Фарм» признана банкротом, в отношении юрлица открыли конкурсное производство.

В Арбитражный суд Калужской области обратилась госкорпорация развития «ВЭБ.РФ» еще в 2018 году. По состоянию на февраль 2023 года в реестр требований кредиторов должника включены требования в размере 2,49 млрд рублей.

Помимо «ВЭБ.РФ», долги у «Сфера-Фарм» образовались и перед Фондом развития промышленности, ФНС России и другими юрлицами. Также компания задолжала по заработной плате перед собственными работниками 93,5 млн рублей. Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил заем компании «Сфера-Фарм» на 300 млн рублей на развитие производства препаратов для преодоления белковой недостаточности и очищения крови в мае 2016 года.