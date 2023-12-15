Производитель нетканых материалов намерен выкупить 99,99% в «Нетканике»

По информации СПАРК-Интерфакс, ООО «Нетканика» зарегистрировано в Москве в 2018 году. По 44,7% компании принадлежат Елене Дудиновой и ООО «Кварк», еще 9,67% – Валерию Андросову, остальные 0,99% у «Инваста капитал». Выручка в 2022 году составила 3,2 млрд рублей, чистая прибыль – 102,3 млн рублей.

АО «Полиматиз» зарегистрировано в Татарстане в 2006 году. До апреля 2023 года компания принадлежала «Нижнекамскнефтехиму» (структура СИБУРа). Затем предприятие выкупила компания «Центр обслуживания бизнеса» Михаила Пшенникова, связанная с сыктывкарским производителем нетканых материалов «Комитекс».

Согласно данным BusinesStat, в 2020 году продажи этих материалов в России увеличились на 23,4% – до 7,02 млрд кв. м, в 2021 году рост составил 16,5% – до 8,17 млрд кв. м. На фоне этого производители пытались нарастить мощности. Так, «Нетканика» в январе 2023 года запустила в Москве линию по производству СИЗ, медицинской одежды и средств гигиены. Для этих целей компания получила два займа – от Фонда развития промышленности (400 млн рублей) и Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (300 млн рублей).

На фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией уменьшился и спроси на СИЗ. По информации «Чек Индекса», в сентябре – ноябре 2023-го на 14% год к году сократилось число покупок одноразовых респираторов и на 81% – по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов отметил, что сейчас у многих производителей, среди которых и «Нетканика», наблюдается профицит мощностей для изготовления материалов, используемых для создания медизделий. «Нетканика», считает Котов, может быть интересна игрокам рынка в качестве переработчика сырья для встраивания в вертикально интегрированный холдинг, что приведет к повышению доходности всей цепочки переработки полимеров.