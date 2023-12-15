Власти Калифорнии могут запретить использование подсластителей в препаратах

Аптеки штата Калифорния перестали использовать вкусовые добавки из-за возможного введения запрета на их использование при изготовлении лекарств. Власти штата ведут работу по принятию новых стандартов работы аптек.

Фармацевтическое управление штата Калифорния вводит новые правила, которые могут запретить фармацевтам добавлять подсластители в детские препараты. Об этом сообщает местное издание CalMatters.

Фармацевты на протяжении многих лет используют вкусовые добавки при отпуске таких препаратов, как «Тамифлю», «Амоксициллин» и «Аугментин», для упрощения их приема детьми. Власти штата были не против такой практики.

Отмечается, что калифорнийские аптеки уже перестали оказывать эту услугу в ожидании ужесточения правил, регулирующих применение подсластителей. Это произошло после того, как стало известно о скором принятии властями штата новых стандартов деятельности аптек, требующих полного соблюдения фармакопеи.

В конце 2022 года была обнародована обновленная фармакопея США с руководством в отношении лекарств, изготавливаемых по рецепту врачей. Однако по-прежнему не были приведены пояснения по вопросу об использовании вкусовых добавок. Позже было выпущено дополнение к руководству, в котором говорится, что добавление подсластителей предусмотрено в главе фармакопеи «Изготовление экстемпоральных нестерильных препаратов», принципы которой действуют с 2004 года.

Полное соответствие требованиям фармакопеи подразумевает соблюдение более строгих правил гигиены, а также документирование процесса приготовления препаратов. Аптеки обеспокоены тем, что это может привести к увеличению расходов и сокращению продаж.

FDA не одобряет препараты, изготовленные по рецепту врачей. Регулятор отмечает, что добавление в него дополнительных ингредиентов упростит прием лекарств. В то же время такие препараты могут представлять риск для пациентов, поскольку не проходят проверку безопасности и эффективности FDA.

Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Владимир Заболотских

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