Минздрав заявил о технической проблеме при производстве вакцин от кори

В Минздраве сообщили о технической проблеме при производстве вакцин от кори. Поставка очередной партии запланирована на 22 декабря. Ранее президент заявил о скором решении проблемы с вакцинами от кори, краснухи и паротита и назвал их нехватку «техническим сбоем».

Задержки поставок в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита связаны с техническими проблемами при производстве. Об этом сообщили в Минздраве, пишет «Интерфакс». Поставка очередной партии вакцины в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря.

Ведомство сослалось на уведомление от единого поставщика вакцин для национального календаря прививок компании «Нацимбио». Следующая партия в 185,5 тыс. доз запланирована на 19 января. В целом поставки по госконтракту 2023 года будут завершены до апреля включительно, объем поставок составит почти 2,2 млн доз.