BMS заплатит до $8,4 млрд китайскому производителю за разработку ЛС от рака

Bristol Myers Squibb и китайская компания SystImmune заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве на сумму до $8,4 млрд для разработки и коммерциализации одного из препаратов китайской фармацевтической компании для лечения рака — BL-B01D1. По условиям сделки, компании будут совместно разрабатывать и коммерциализировать ЛП в США, но SystImmune сохранит эксклюзивные права в материковом Китае, а BMS получит эксклюзивную лицензию в остальных странах.

Bristol Myers Squibb выплатит SystImmune $800 млн в качестве авансового платежа и до $500 млн в виде условных краткосрочных платежей. SystImmune имеет право на получение дополнительных выплат в размере до 7,1 миллиарда долларов США в зависимости от достижения определенных этапов развития, регулирования и продаж на общую сумму потенциального вознаграждения до 8,4 миллиарда долларов США.

Компании будут разделять определенные расходы на глобальное развитие, а также прибыли и убытки в Соединенных Штатах. Через свои дочерние компании SystImmune сохранит за собой эксклюзивные права на разработку и коммерциализацию в материковом Китае, где Bristol Myers Squibb будет получать роялти от чистых продаж. За пределами США и материкового Китая SystImmune будет получать поэтапный роялти от чистых продаж. Соглашение подлежит обычному одобрению антимонопольных органов.

BL-B01D1 — потенциально первый в своем классе биспецифический ADC (новый класс онкологических препаратов, предназначенный для точного уничтожения опухолевых клеток с минимальным воздействием на здоровье), разработанный SystImmune и нацеленный как на EGFR (прим.ред: рецептор эпидермального фактора роста), так и на HER3 (прим.ред: белок, который может влиять на рост раковых клеток), которые высоко экспрессируются в большинстве эпителиальных опухолей. BL-B01D1 состоит из запатентованного SystImmune биспецифического антитела и полезной нагрузки линкера, который содержит стабильный расщепляемый линкер и ингибитор топоизомеразы. В настоящее время, препарат находится на ранней стадии разработки для лечения метастатического или неоперабельного немелкоклеточного рака легких.

Данные более ранних клинических исследований (КИ) кандидата продемонстрировали «многообещающую противоопухолевую активность» у пациентов с рядом солидных опухолей, прогрессировавших после стандартного лечения, включая NSCLC и рак молочной железы, сообщает разработчик.

Ранее BMS и Avidity заключили сделку на $2,3 млрд по разработке кардиологических ЛП.

gxpnews