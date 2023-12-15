Россия укрепит сотрудничество с Никарагуа в области фармацевтики и медтехнологий

Отрасли фармацевтики и медицинских технологий стали перспективными и приоритетными направлениями в дорожной карте по развитию торгово-промышленного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа. Помимо этого, страны будут укреплять партнерские отношения в области автомобилестроения. Об этом сообщается на сайте Минпромторга.

В ходе встречи, которая состоялась с участием главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и спецпредставителя президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Факундо Ортеги Мурильо, стороны отметили взаимную нацеленность на увеличение объемов и расширение номенклатуры товарооборота, в том числе за счет наращивания импорта из латиноамериканской страны.

«В данном контексте достигнута договоренность об организации прямых контактов никарагуанских производителей и российских импортеров, в частности крупных торговых сетей, для предметной проработки возможностей поставки товаров из этой латиноамериканской страны», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Никарагуа совместно создали вакцину против лихорадки денге. Просьба о создании вакцины против лихорадки денге исходила от президента Никарагуа Даниэля Ортеги. В настоящее время препарат проходит клинические исследования.

gxpnews