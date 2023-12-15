Пережить, преодолеть, преуспеть: будущее независимой фармацевтической розницы

В последние годы на фармацевтическом рынке наблюдается тенденция к закрытию малых аптечных сетей и независимых аптек. Это происходит на фоне роста крупных аптечных сетей, которые занимают место ушедших с рынка игроков. Каким будет будущее аптечного рынка? Какие перспективы у малых фармацевтических розничных предприятий? Какие меры поддержки помогут им выжить? На эти и другие вопросы эксперты отрасли попытались найти ответы в рамках сессии «Аптечный рынок России: время собирать камни», которая прошла в рамках 30-й Международной выставки-форума «Аптека-2023».

Фармацевтическая розница в городах стремительно развивается, в то время как небольшие населенные пункты остаются без доступной лекарственной помощи для своих жителей. По данным аналитиков, в России сегодня функционирует около 75 тысяч аптек, причем 40% из них принадлежат федеральным сетям. За последние пять лет количество независимых аптек сократилось на 25%, до 12 тысяч, в то время как федеральные сети удвоились за этот же период. На протяжении 2023 года открыто 4200 новых точек продаж, из которых 1600 принадлежат аптечной сети «Апрель» ‒ в настоящее время крупнейшему игроку на розничном фармацевтическом рынке.

По словам директора отдела стратегических исследований DSM Group Юлии Нечаевой, большинство аптек сконцентрировано в крупных городах и областных центрах, а в малых населенных пунктах рост практически отсутствует. Самая высокая плотность аптек наблюдается в Краснодаре, где 87 аптек на 100 тысяч населения. В среднем по стране этот показатель составляет 51 аптеку на 100 тысяч человек.

«В Воронеже на каждые 500 кв. м приходится 18 аптек, причем только две из них являются местными игроками, остальные принадлежат федеральным сетям. В связи с этим Ассоциация новых независимых аптек (АннА) совместно с Альянсом фармацевтических ассоциаций предлагают законодательно ограничить открытие аптек в одной и той же локации, например, устанавливая минимальное расстояние между аптеками 500 м», ‒ сообщила Виктория Лесникова, коммерческий директор Ассоциации новых независимых аптек.

Несмотря на рост аптечных сетей, каждая третья аптека сталкивается с проблемой нехватки кадров. Молодежь проявляет мало интереса к профессии, что объясняется упадком ее престижа. Воспринимая аптечную деятельность как коммерцию, а не здравоохранение, многие абитуриенты даже не рассматривают «Фармацию» как возможное направление обучения. Те, кто все же выбирает эту специальность, часто предпочитают работать не в аптеках. В регионах, особенно удаленных и труднодоступных, владелец аптеки может вынужденно заниматься и руководством, и работой фармацевта. Нередко аптеки вынуждены закрываться из-за отсутствия замены уволенному фармацевту.

«Люди не желают выбирать профессию в фармацевтической отрасли и не хотят видеть своих детей, которые бы такое образование получали, потому что сами не испытывают удовлетворения от работы», ‒ подчеркнула исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина. Как результат, отрасль сталкивается с потерей высококвалифицированных специалистов. Некоторые из них предпочитают покинуть аптеки, предпринимая попытки найти работу в других сферах. Сегодня фармацевтам приходится работать по 12 часов в смену, с минимальными перерывами, и их часто невозможно заменить. В отличие от прошлых времен, сейчас проведение маркетинговых мероприятий стало необходимостью. В настоящее время первостольники не только несут ответственность за заказ товаров, но и активно принимают участие в этом процессе. В связи с тем, что за последнее десятилетие в ассортименте аптек появилось значительное количество новых товаров, их задачи и нагрузка значительно увеличились. Современные первостольники вынуждены заниматься хранением и обработкой денежных средств до момента инкассации, а также открывать и закрывать аптеку, обрабатывать и отправлять онлайн-заказы.

Помимо этого, нарушение связи в цепочке «врач – пациент – фармацевт» и отсутствие системного подхода в работе также оказывают негативное влияние на престиж профессии. Согласно опросу, проведенному Национальной фармацевтической палатой, только 61% врачей амбулаторного звена считают, что аптека является неотъемлемой частью системы здравоохранения, в то время как около 30% считают их просто торговой организацией. И это они внушают своим пациентам. Однако провизор не продавец, а аптека не магазин.

«Фармацевт был и остается неотъемлемым звеном системы лекарственного обеспечения. Работа в аптеке – это трудное дело на благо нации, и главным ее достоянием является здоровье людей. Оно зависит от медицинских и фармацевтических работников. Исторически аптеки всегда относились к учреждениям здравоохранения. Они контролировались Минздравом, поэтому смена ОКВЭД станет первым шагом к выстраиванию системы, которая будет поддерживать профессиональное сообщество и вернет уважение к профессии», ‒ подчеркнула директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

По ее мнению, сотрудники аптек способны разгрузить систему здравоохранения. Они могли бы изменять давление, проводить вакцинацию, профилактику здорового образа жизни, продлевать рецепты, а в ряде случаев и делать назначения. Во многих странах это не только социальная функция, но и источник дополнительного заработка. Расширение функционала фармацевтов и провизоров поддержала и Елена Неволина: «Граница между фармацевтическими работниками, обладающими средним и высшим образованием, проявляется здесь. Если вы прошли обучение в течение пяти лет, то вы можете провести опрос, классифицировать потребителей, посетивших аптеку, и помочь им даже с рецептурными препаратами. Как и врач, вы должны подтверждать свою квалификацию и проходить регулярное обучение каждые пять лет».

В ходе дискуссии о дефиците кадров эксперт обратила внимание коллег на то, что специалист, обладающий сертификатом «Управление и экономика фармации», теперь может занимать любую должность в аптеке.

В следующем году планируются изменения в Федеральном законе № 61, в частности, будет расширено понятие фармацевтической деятельности. В него будут включены такие направления, как помощь в выборе лекарственных препаратов, консультирование, выявление тревожных симптомов и другие. Предложение экспертов фармацевтической отрасли было поддержано депутатами профильного комитета Госдумы.

Также в законодательстве планируется изменение в области саморегулирования лекарственного рынка. В настоящее время ведется финальная стадия обсуждения полномочий, которые государство будет делегировать саморегулируемым организациям (СРО). На аптечном рынке существуют только две СРО: Ассоциация независимых аптек и ААУ «СоюзФарма». Именно они и смогут проводить проверки аптечных организаций и взаимодействовать с регулятором.

Недавно правительство представило новую концепцию контрольно-надзорной деятельности, которая включает развитие института СРО и самопроверок. Согласно документу, аптеки смогут проводить самоинспекции и сообщать о результатах при условии надлежащего выполнения своих обязанностей. Регулирующий орган будет аккредитовать и классифицировать аптеки по уровню риска, чтобы сократить число плановых и внеплановых проверок. Такие изменения были пояснены юристом «Пепеляев Групп» Таисией Кубриной.

Правительство приняло решение продлить мораторий на плановые проверки бизнеса до 2024 года, за исключением организаций, которые представляют повышенную категорию риска. Теперь регуляторы получили задачу более детально проработать индикаторы риска, которые могут служить основанием для проведения проверок.

Эксперт подчеркнула, что, если данная концепция успешно реализуется, аптеки могут воспользоваться возможностью сообщить регуляторам о снижении своей категории риска после проверок СРО и избежать плановых проверок. Это позволит им работать более свободно и без прерываний.

Кроме того, для обеспечения конструктивного диалога с регулятором Национальная фармпалата предложила Минздраву создать должность главного внештатного фармацевта. Дополнительные средства из бюджета на это не понадобятся, но польза от такого назначения будет очевидна.

«Это лишь некоторые из проблем, которые фармацевтическая розница надеется решить, объединяясь в различных форматах. Я считаю, что эти шаги могут привести к восстановлению престижа профессии», ‒ подвела итоги дискуссии Виктория Преснякова.

gxpnews