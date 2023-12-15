Минздрав одобрил ЛП для лечения шизофрении от «Фармасинтеза»

Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение «Фармасинтезу» на препарат-нейролептик «Палиперидон» с одноименным действующим веществом. Это аналог «Инвеги» от Johnson & Johnson, применяемый в России для лечения шизофрении с 2007 года.

«Палиперидон» выпускается в форме таблеток в трех дозировках: 3, 6 и 9 мг. Средство купирует галлюцинации и бред, борется с тревогой и депрессией, нормализует сон. Назначается пациентам от 12 до 17 лет.

Весной 2023 года в США одобрили новый препарат длительного действия на основе рисперидона Uzedy от Teva (Израиль) и MedinCell (Франция). Он разработан с использованием технологии сополимеров компании MedinCell под названием SteadyTeq, которая обеспечивает абсорбцию и устойчивое высвобождение вещества при первой подкожной инъекции. Это первая одобренная FDA разработка, созданная с помощью этой технологии.

gxpnews