Фармсубстанции запустят «второй лишний»

Система отслеживания происхождения фармацевтических веществ будет введена в России 31 декабря 2024 года. Вероятнее всего, ее базой станет государственная информационная система промышленности Минпромторга. Срок ввода в эксплуатацию согласуют с запуском механизма «второй лишний». С 1 января 2025 года, как полагает Минпромторг, такая преференция может вступить в силу.

По словам Дмитрия Галкина, директора Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ, в ведомстве уделяют много внимания системе прослеживаемости субстанций, которую называют входными воротами для получения документа, подтверждающего стадию производства.

У производителя, поставляющего препараты по «второму лишнему», в обороте могут находиться лекарства на основе нескольких фармсубстанций, произведенных как в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за рубежом. Данные системы должны подтвердить, что поставляемый объем произведен именно в ЕАЭС. Именно Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза выступила с инициативой создать этот механизм в сентябре 2022 года.

Сможет ли на самом деле система прослеживаемости стать важным элементом достижения независимости фармотрасли?

Спикеры

Дмитрий Галкин, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ

Дмитрий Алхазов, директор Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ)

Александр Семенов, президент компании «Активный Компонент»

Петр Родионов, директор компании «Герофарм»

gxpnews