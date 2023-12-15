ГК «Фармасинтез» выплатила налог на сверхприбыль в размере 341 млн рублей

Компании, входящие в ГК «Фармасинтез», АО «Фармасинтез» и ООО «БратскХимСинтез», в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 августа 2023 года № 414-ФЗ «О налоге на сверхприбыль» самостоятельно исчислили и уплатили 28 ноября 2023 года обеспечительные платежи по налогу на сверхприбыль в размере 256 млн рублей и 85 млн рублей соответственно.

Общая сумма уплаты налога по группе компаний составила 341 млн рублей.

Налог на сверхприбыль – это налог разового характера для предприятий крупного бизнеса, чья средняя прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 млрд рублей и при этом оказалась больше прибыли в 2018-2019 годах. Как заявляет Правительство РФ, средства от налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.

Как отметил Никита Пуния, исполнительный директор ГК «Фармасинтез», планируемая выручка компании в 2023 году должна превысить 40 млрд рублей. «На сегодняшний день динамика по большинству препаратов является положительной, и, кроме того, ведется активное расширение портфеля компании. Мы прогнозируем, что подойдем к концу года с ожидаемо позитивными результатами, которые сможем улучшить в 2024 году. На данный момент размер выплаты нами налога на сверхприбыль составляет более 0,1% от выплат всех компаний РФ», – отметил исполнительный директор ГК «Фармасинтез».

В 2023 году компания реализовала ряд проектов, которые способствовали укреплению рыночных позиций: в Санкт-Петербурге была запущена вторая очередь завода «Фармасинтез-Норд», в Тюмени – увеличена мощность производства твердых лекарственных форм; в гражданский оборот были выведены новые противоопухолевые, гормональные и сахароснижающие препараты, первые отечественные растворы для перитонеального диализа. В 2024 году в Тюмени будет запущен крупный R&D-центр, позволяющий значительно расширить научный потенциал компании и увеличить выпуск новых лекарственных форм.

Кроме того, активное развитие получило также направление экспорта: «Фармасинтез» вышел на рынки Сирии, Эквадора и Доминиканской Республики; зарегистрированы новые препараты в ряде государств СНГ и дальнего зарубежья; осуществляются регулярные поставки препаратов в более чем 10 стран СНГ и дальнего зарубежья. На данный момент на стадии реализации находится крупный проект по сотрудничеству с Мьянмой по поставке в страну противоопухолевых препаратов.

gxpnews