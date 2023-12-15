МГУ запустит инженерную школу для разработки лекарств

В декабре 2023 года Минобрнауки РФ предоставило университету грант в размере 340,4 млн рублей, из которых 330 млн рублей пойдут на создание передовой инженерной школы, 10 млн рублей – на повышение квалификации и профессиональной переподготовки, а 400 тысяч рублей – на прохождение магистрантами практик и стажировок.

В школе планируется подготовка инженеров-исследователей по направлениям магистратуры «фармацевтическая разработка», «производство лекарственных средств», «контроль качества лекарственных средств», «валидация фармацевтического производства», а также инженеров-программистов по направлению «применение машинного обучения в биологии». Кроме того, будут реализовываться программы дополнительного профессионального образования по направлениям «цифровые и квантовые технологии в медицине и экологии», «применение высокоинформативных комбинированных методов анализа в биомедицине», «нормы надлежащей производственной практики» и другие.

«Главным результатом развития Инженерной школы МГУ должна стать работающая в контуре Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» самовоспроизводящаяся система, генерирующая востребованные обществом и бизнесом лекарственные препараты и материалы, технологические решения для здоровьесбережения, опыт которой можно распространять на другие отрасли. К 2030 году планируется разработать систему, создающую десятки отечественных оригинальных препаратов в год, и компании, их производящие и выводящие на рынок», – пояснили в МГУ.

На участие в 2024 году в правительственном проекте по развитию передовых инженерных школ подавали заявки и два профильных вуза – Башкирский госмедуниверситет и Российский биотехнологический университет. Они запрашивали гранты на свои проекты в общей сумме более 1,6 млрд рублей, однако в число победителей вузы в итоге не вошли.

Стало известно, что Ульяновский госуниверситет получит 230 млн рублей на инженерную школу «ФармИнжиниринг». Финансирование пойдет на проведение исследований и разработок, а также на создание образовательных пространств.

С момента запуска проекта участие в нем принимают три российских медвуза – Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и Самарский ГМУ. Всего же на направление подготовки «здравоохранение и медицинские науки» приходится 13% от всех разработок, отраслевые проекты развивают не только медицинские вузы. Например, в августе 2023 года Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и Санкт-Петербургский политехнический университет приняли решение о создании совместной зеркальной лаборатории для разработки медизделий по направлению «реабилитация и биомеханика».