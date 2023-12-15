Рецептурные препараты предложили продавать по биометрическим данным

Лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, предлагается продавать онлайн по биометрическим данным. Таким же образом можно будет получить заказ у курьера.

Рецептурные лекарственные препараты предлагается покупать онлайн по биометрическим данным. Об этом «Известиям» сообщили в Центре биометрических технологий (ЦБТ).

В центре отметили, что для пилотного проекта созданы все правовые условия. Там пояснили, что для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, которое способно обеспечить достаточный уровень защиты данных. Предполагается, что с помощью слепка лица человек сможет подтвердить право на покупку при заказе, а также при его получении у курьера. Это возможно, поскольку по закону о биометрии подтверждение личности с помощью данных из Единой биометрической системы (ЕБС) приравнивается к предъявлению паспорта, подчеркнули в Минцифры.

В министерстве добавили, что запуск сервиса потребует технических доработок на стороне аптечных организаций. В частности, для этого необходима интеграция с ЕБС, а также с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

При этом во время эксперимента возможность подтверждения рецепта с помощью биометрии при очном посещении аптеки не предполагается, уточнили в ЦБТ. Однако нельзя исключать, что такая возможность появится в будущем — ЕБС может реализовать подобный функционал, добавили в компании.

Центр биометрических технологий создан в соответствии с Указом Президента РФ № 693 от 30.09.2022. Это совместное предприятие Ростелекома, Центробанка и Росимущества. Его цель — обеспечивать сбор, хранение, обработку и проверку биометрических персональных данных с учетом требований действующего законодательства России. Компания ЦБТ будет развивать технологии идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных, а также внедрять сервисы с использованием биометрии. Предполагается, что это позволит повысить уровень доступности государственных и коммерческих услуг в электронном виде.

Фото: Freepik

Артем Косенок

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