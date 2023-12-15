Прогнозы объема выручки Pfizer на 2024 год не оправдали ожидания аналитиков

Выручка Pfizer в 2024 году составит от 58,5 млрд до 61,5 млрд долл., что оказалось ниже прогнозов аналитиков. Основной статьей дохода компании станут противоковидные препараты Paxlovid и Comirnaty, продажи которых принесут до 8 млрд долл.

Годовой доход Pfizer в 2024 году составит от 58,5 млрд до 61,5 млрд долл. Об этом сообщается в финансовом прогнозе компании на следующий год.

Аналитики ранее прогнозировали объем годовой выручки в размере 63 млрд долл. Акции производителя резко снизились в цене на 7% после публикации заявления об ожидаемых доходах.