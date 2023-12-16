Минпромторг: «В декабре ожидается отгрузка еще 344 тысяч доз комплексной вакцины»

Холдинг «Нацимбио» в 2023 году уже поставил почти 300 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. Для предотвращения нехватки вакцин они будут отгружаться постоянно по мере выпуска в гражданский оборот. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

«АО „Нацимбио” в рамках исполнения государственных контрактов с ФКУ „ФЦПиЛО” Минздрава России в 2023 году осуществило поставку в субъекты Российской Федерации иммунобиологических лекарственных препаратов: уже поставлено почти 300 тысяч доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита. <…> В целях предотвращения дефектуры отгрузка вакцин будет осуществляться на постоянной основе по мере выпуска в гражданский оборот с равномерным распределением по субъектам Российской Федерации», – заявили в министерстве.

Там также подчеркнули, что до 22 декабря ожидается отгрузка еще 344 тысяч доз комплексной вакцины, а также 38 тысяч доз вакцины для профилактики паротита и 54 тысяч доз вакцины для профилактики кори и паротита. «Оставшийся объем вакцин будет отгружен в субъекты до конца первого квартала 2024 года», – добавили в Минпромторге.

Вакцины от гриппа в требуемых объемах отгружены производителями вовремя, в совокупности это 69 млн доз вакцин от гриппа для взрослых и детей.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов прокомментировал ситуацию с поставкой вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита. «По данным единого поставщика вакцин для национального календаря прививок поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках государственного контракта в объеме 344 тыс. доз запланирована на 22 декабря. Вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы», — сказал Алексей Кузнецов. «В целом поставки по госконтракту 2023 года в объеме еще более 2 млн доз будут завершены до апреля включительно. Задержки поставок, по данным производителя, связаны с техническими проблемами при производстве», подчеркнул помощник министра.