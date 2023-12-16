FDA одобрило эфлорнитин для снижения риска рецидива нейробластомы

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США одобрило пероральный онкопрепарат Iwilfin (эфлорнитин) в таблетках по 192 мг от компании US WorldMeds. Его можно применять в качестве поддерживающей терапии при нейробластоме — для профилактики рецидива.

Право на получение эфлорнитина имеют пациенты, получившие частичный ответ на предыдущую мультимодальную терапию, включающую иммунотерапию. Согласно результатам исследования, в качестве поддерживающей терапии Iwilfin повышал выживаемость без рецидива и общую выживаемость. Так, снижение риска рецидива составило от 57 до 41%, а риска смерти — от 71 до 55%.

Iwilfin хорошо переносится, побочные эффекты управляемы. Наиболее частыми побочными эффектами были потеря слуха, пирексия, средний отит, пневмония и диарея.

Ранее FDA одобрило препарат Ogsiveo для взрослых пациентов с прогрессирующими нераковыми (десмоидными) опухолями, которым требуется системное лечение. Это первый препарат, одобренный для лечения пациентов с такими опухолями – редким подтипом сарком мягких тканей.

gxpnews