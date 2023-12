Госдума повысила в четыре раза лимит на закупку оборудования по ОМС FDA одобрило эфлорнитин для снижения риска рецидива нейробластомы » «ХимРар» открыл доступ российским ученым к коллекций химвеществ для скрининга in vitro Исследовательский центр «ХимРар» предлагает комплексные услуги по in silico и in vitro скринингу биологической активности, синтезу, программы пилотных исследований фармакокинетики, активности и безопасности in vivo. В коллекции представлены более 1,6 млн соединений и свыше 100 готовых фокусированных библиотек для медицинско-химических проектов. «Разработка отечественных инновационных препаратов – одно из приоритетных направлений развития отрасли, заложенных в новой стратегии „Фарма-2030”, и доступные коллекции химических соединений помогут значительно ускорить цикл разработки препаратов по новейшим биомишеням», – говорится в сообщении компании. Исследования проводятся с использованием платформ ADP Hunter, Z’-lyte, LanthaScreen, LANCE и других. Среди новых поступлений в коллекцию: Covalent lysine binder library – 4200 соединений (лизин (Lys) – перспективная мишень для рационального дизайна ковалентных ингибиторов. В библиотеке собраны соединения, содержащие 21 электрофильную «боеголовку», для каждого скаффолда – до 1500 разнообразных структур).

Sugar and sugar-like compound library – 356 соединений (библиотека сахароподобных соединений, имеющихся в коллекции ГК «ХимРар»).

Covalent serine binder library – 4400 соединений (библиотека содержит 10 различных активных «боеголовок», каждый скаффолд содержит до 3000 репрезентативных структур).

Covalent serine binder library – 4400 соединений (библиотека содержит 10 различных активных «боеголовок», каждый скаффолд содержит до 3000 репрезентативных структур).

Более 800 тысяч соединений в диверсифицированных сетах – 384- и 96- форматы.