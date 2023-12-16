Госдума повысила в четыре раза лимит на закупку оборудования по ОМС

Изменения вносятся в статью 35 закона, они были приняты сегодня, 15 декабря, в третьем чтении.

В структуре тарифа (то есть в перечне трат, допустимых за счет средств ОМС) теперь появятся «расходы на техническое обслуживание и ремонт основных средств», а для закупки единицы оборудования можно будет тратить 400 тысяч рублей вместо прежней нормы в 100 тысяч рублей, не менявшейся с 2013 года. Это должно избавить клиники от рисков допустить нецелевую трату страхового бюджета, которая карается 10-процентным штрафом и требованием вернуть деньги в ТФОМС.

Норма в 100/400 тысяч рублей пока неактуальна: с 2022 года правительство разрешило временно на фоне санкций тратить до 1 млн рублей ОМС на единицу техники, если у клиники нет просроченной кредиторской задолженности.

Второй большой новеллой стало включение особых условий расходования средств ОМС после завершения медорганизацией работы по договору на оплату медпомощи в текущем году. Только когда выплачены все долги по зарплате и если нет просроченных обязательств, медорганизациям разрешат тратить средства ОМС на цели вне традиционной структуры тарифа. На что именно можно будет отправить доходы от оказания медпомощи, пока, однако, не раскрывается – такой список будет установлен в терпрограммах госгарантий и должен уточняться учредителями клиник.

Известно лишь, что деньги нельзя будет потратить на капитальные вложения в строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, на оплату процентов и погашение основной суммы долга по кредитам (эти расходы запрещены и в текущей версии №326-ФЗ). Также под запрет попало приобретение недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг, долей в уставный капитал компаний.

Исключение составила просроченная кредиторская задолженность, образовавшаяся после покупки медоборудования «в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи».

Медицинские инвесторы в 2021 году, когда Минздрав только сформировал эти условия в проекте поправок другого законопроекта в 2021 году, усмотрели во внедрении закрытого перечня угрозу развития и участия частных клиник в системе ОМС. Например, президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов утверждал, что поправки фактически запретят за счет средств ОМС строительство современных высокотехнологичных центров, приобретение дорогостоящего оборудования, оплату кредитов банков. «Снятие всех и любых запретов расходования честно заработанных средств в системе ОМС станет безусловным драйвером для масштабных финансовых инвестиций как банковской системы, так и крупных российских корпораций», – комментировал он.

С ним солидарен председатель правления МИБС Аркадий Столпнер, который отметил, что если законопроект будет принят в предложенной редакции, инвестиционная привлекательность высокотехнологичных сегментов медицины «приблизится к нулевой».

С начала 2023 года Минздрав поставил клиникам лимиты по оплате лизинга медоборудования средствами ОМС: теперь ежегодные платежи за аренду техники, прежде никак не ограничивавшиеся, подвели под планку в 1 млн рублей, если у организаций нет просроченной кредиторской задолженности, и в 100 тысяч рублей, если таковая образовалась.

О том, как взыскание нецелевых трат порой приводит к убыточности госклиник, зависящих от бюджета, – по ссылке.