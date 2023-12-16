Елена Брусилова оставила пост президента «Медси»

О возможной смене президента в компании говорили в течение последнего месяца. Официальное сообщение о кадровой перестановке появилось сегодня после заседания совета директоров ГК «Медси». Месяц назад владельцы клиники утвердили Брусилову в должности до 2026 года.

«Я благодарна всей большой команде «Медси» за успех, который мы достигли вместе, за реализацию идей в части внедрения уникальных медицинских компетенций, новых услуг и направлений здравоохранения, телемедицины, инноваций, передовых методов и технологий лечения, а пациентам и партнерам – за высокое доверие к нам и нашим замечательным врачам», – цитирует пресс-служба компании Елену Брусилову.

По словам Брусиловой, ей поступило «интересное предложение» по развитию карьеры, и она «решила попробовать свои силы в новой сфере».

Андрей Соколов, который будет исполнять обязанности президента группы, в X5 Retail Group занимал должность финансового директора торговой сети «Пятерочка». Теперь ему предстоит «сосредоточиться на дальнейшем развитии сети клиник на территории России и новых рынках стран СНГ».

Елена Брусилова с 2001 по 2005 год работала в должности руководителя департамента внекорпоративных проектов в ЗАО «МТХ» компании АФК «Система» (владеющей «Медси» сейчас), в 2005–2007 годах трудилась в «РОСНО» и «ВТБ Страхование», а в 2007 году приступила к работе заместителем генерального директора ГК «Медси».

В 2010 году Брусилова перешла на должность вице-президента по корпоративным коммуникациям и взаимодействию с органами власти «Башнефти», пост президента «Медси», который она занимает и сейчас, получила в 2014 году.

В совет директоров медицинской компании Елена Брусилова входит с 2008 года.

ГК «Медси», традиционно занимающая первое место в рейтинге Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник», по состоянию на октябрь 2023 года объединяла 145 клиник в различных регионах России, из них 65 – в Москве и Московской области (клиники первичного приема, клинико-диагностические центры, детские клиники, клинические больницы, цифровые клиники SmartLab), еще 80 медорганизаций расположены в регионах.

В 2022 году компания выручила 35,978 млрд рублей, за первые шесть месяцев 2023 года – 20 млрд рублей, что выше аналогичного показателя 2022 года на 15,7%.

В октябре компанию покинула Татьяна Шаповаленко, работавшая главным врачом Клинической больницы №1 в Отрадном с 2017 года. В июле 2023 года из ГК также ушел операционный директор группы Родион Ступин, проработавший в должности более шести лет.

Фото: ГК «Медси»

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