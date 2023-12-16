Фонду «Круг добра» разрешат формировать резерв лекарств для регионов

Решения будут приниматься, исходя из запросов региональных минздравов и местных клиник, подведомственных федеральным органам. Запросы должны быть согласованы с профильными главными внештатными специалистами Минздрава РФ, а заболевания, для лечения которых необходим запас лекарств, должны содержатся в перечнях «Круга добра».

Кроме того, в проекте прописано, что предложения по включению в перечни для закупок препаратов, медизделий и технических средств реабилитации (ТСР), а также по расширению списка видов медпомощи должны быть направлены в течение трех рабочих дней со дня поступления из фонда в Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ. Это необходимо для урегулирования экспертного сопровождения работы фонда по проведению комплексной оценки и подготовке заключения по предложениям. Центр экспертизы должен выдать рекомендацию о применении препарата, медизделия или ТСР на основании клинических исследований, мониторинга безопасности и эффективности.

В ноябре 2023 года Правительство России внесло изменения в Правила предоставления грантов фонду «Круг добра». С 1 января 2024 года коррективы коснутся результатов и целевых показателей направления субсидий из федбюджета на лечение, обеспечение лекарствами, медизделиями и техническими ТСР детей с орфанными заболеваниями.

Основанием для предоставления гранта будет считаться количество случаев оказания медпомощи (при необходимости за пределами Российской Федерации) детям с орфанными заболеваниями, а также количество приобретенных упаковок лекарств и медизделий (в обоих случаях и в числе не зарегистрированных в России) и ТСР.

Госфонд «Круг добра» создан указом президента России Владимира Путина в начале 2021 года. Фонд финансируется за счет повышения ставки налога на доходы физлиц с 13% до 15% с заработков более 5 млн рублей в год. В 2021 году фактическая сумма сборов с повышенного НДФЛ превысила прогноз – вместо заявленных в бюджете 60 млрд рублей фонд получил 75 млрд рублей.

Фонд в 2021 году не смог израсходовать все предназначенные ему средства, поэтому оставшиеся 44,2 млрд рублей перешли на 2022 год в дополнение к 148,5 млрд рублей вновь собранных средств от налога на сверхдоходы. В прошлом году фонд располагал 192,7 млрд рублей, сюда также включены допсредства, поступившие в качестве гранта от Правительства РФ.

В начале 2023 года у фонда остался неизрасходованным 131 млрд рублей из числа поступлений в 2021 и 2022 годах. Федбюджетом на этот год предусмотрено еще 144,7 млрд рублей ассигнований фонду.