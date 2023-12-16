Европейские фармкомпании поставят в США вакцины от РСВ на фоне острой нехватки препаратов

Европейские фармацевтические компании обязались поставить дополнительно 230 тыс. доз вакцины Beyfortus от РСВ для США. Страна столкнулась с острым дефицитом препаратов в преддверии сезона распространения инфекции.

Европейские Sanofi и AstraZeneca, а также американская Thermo Fisher (занимается первичной упаковкой в ампулы) поставят в США 230 тыс. доз вакцины от респираторно-синцитиального вируса (РСВ) в январе 2024 года на фоне острой нехватки препаратов, пишет Politico со ссылкой на заявление администрации Джо Байдена.

Отмечается, что власти США проводили ежедневные встречи с представителями трех компаний, которые совместно осуществляют производство вакцины от РСВ Beyfortus, по вопросу иммунизации населения от инфекции. Согласно заявлению Sanofi, общее число препаратов от РСВ, поставленных Соединенным Штатам в 2023 году, составит 1,4 млн доз, что на 25% больше первоначально запланированного количества, пишет Reuters.

Страна столкнулась с дефицитом вакцин от РСВ в октябре этого года. В связи с этим возникли опасения, что запасы вакцины могут закончиться к зиме, когда эпидемия инфекции достигнет своего пика.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в четверг, 14 декабря, выпустили предупреждение, призывающее медицинских работников увеличить охват иммунизацией против гриппа, COVID-19 и респираторно-синцитиального вируса (RSV).

Регулирующий орган здравоохранения заявил, что низкие показатели вакцинации в сочетании с продолжающимся ростом активности респираторных заболеваний могут привести к более тяжелым заболеваниям и увеличению нагрузки на потенциал здравоохранения в ближайшие недели.

Ранее вопросом национальной кампании по вакцинации занималось непосредственно американское правительство. Однако в этом году ответственность за иммунизацию отдали в частные руки.

РСВ — вирус, поражающий нижние дыхательные пути. Инфекция чаще всего встречается среди младенцев и детей младшего возраста. Как правило, к концу второго года жизни все дети переносят первое инфицирование вирусом. По данным Американской академии педиатрии, в США ежегодно госпитализируется от 1 до 3% детей с РСВ в возрасте до 12 месяцев.

FDA одобрило Beyfortus для профилактики РСВ среди младенцев и детей младшего возраста в июле этого года.

Сообщение о дополнительных поставках вакцин последовало после заявления CDC, которые призвали медицинских работников по всей стране увеличить уровень иммунизации против гриппа, COVID-19 и РСВ. Американский орган здравоохранения подчеркнул, что низкие показатели вакцинации и рост количества случаев заражения респираторными заболеваниями могут привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.

Фото: armmypicca/ru.123rf.com

Владимир Заболотских

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