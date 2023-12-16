Владислава Торшина ушла из «Джи Ди Пи» Журнал Science назвал лекарства на базе пептида GLP-1 прорывом года » Росздравнадзор разработал новые индикаторы риска для контроля оборота лекарств В Росздравнадзоре заявили о разработке новых индикаторов риска для контроля оборота лекарств. Они коснутся данных о лицензиатах, поступающих от них заявлениях и системы маркировки. «ФВ» ознакомился с полным списком новых рисков. Для контроля оборота лекарственных препаратов разработаны восемь новых индикаторов риска. Об этом рассказала на расширенном заседании коллегии Минздрава по вопросу «Состояние и перспективы лекарственного обеспечения граждан» руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет ТАСС. Три новых индикатора касаются данных о лицензиатах и заявлениях, поступающих от них. Еще пять индикаторов основаны на данных системы маркировки «Честный знак». Все они согласованы с Минэкономразвития, и сейчас приказ находится на подписи в Минздраве, заявила Самойлова. Согласно презентации, которая есть в распоряжении «ФВ», предлагается добавить следующие индикаторы риска: поступление в течение одного года заявления от соискателя лицензии (лицензиата), которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании, оборудование, имеющее идентифицирующие признаки (наименование, марка, модификация, заводской (серийный) номер, производитель), а также принадлежащих на праве собственности или ином законном основании, иному лицензиату, находящемуся в ином субъекте; поступление в течение одного года заявления от соискателя лицензии (лицензиата), которому принадлежат на праве собственности или ином законном основании помещения, также принадлежащие на праве собственности или ином законном основании иному лицензиату; наличие у соискателя лицензии (лицензиата) работника, также заключившего в течение календарного года трудовой договор с иным лицензиатом (лицензиатами), расположенным в ином субъекте; наличие в МДЛП сведений о списании ЛП без передачи на уничтожение или уничтожении лекарственного препарата в объеме 10% от объема поступления этого ЛП в течение трех месяцев; наличие сведений в МДЛП о передаче на уничтожение ЛП без подтверждения фактического уничтожения этого ЛП в срок более шести месяцев; отсутствие сведений в МДЛП о выводе ЛП из групп согласно анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ) из оборота медицинской организацией более 15 месяцев, в случае наличия в МДЛП информации о поступлении этого ЛП в медицинскую организацию; отсутствие сведений в МДЛП о реализации ЛП из групп согласно АТХ организацией оптовой торговли лекарственными средствами более шести месяцев, в случае наличия МДЛП информации о поступлении этого ЛП в организацию оптовой торговли; отсутствие сведений в МДЛП о розничной реализации ЛП из групп согласно АТХ аптечной организацией, в том числе аптекой — структурным подразделением медицинской организации, ИП, более трех месяцев, в случае наличия в МДЛП информации о поступлении этого ЛП в аптечную организацию. Самойлова добавила, что три действующих сейчас индикатора работают с высокой точностью. Третий индикатор риска сработал в этом году, и Росздравнадзор провел уже 99 внеплановых проверок — во всех были обнаружены нарушения. В мае Минздрав изменил индикатор риска при контроле обращения лекарственных средств. Оценивать риски работы аптек и дистрибьюторов теперь будут по объемам оборота лекарств из списка предметно-количественного учета.

Фото: Freepik

pharmvestnik Артем Косенок