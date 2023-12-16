Владислава Торшина ушла из «Джи Ди Пи»

Из «Джи Ди Пи», не проработав года, ушла замгендиректора по коммерческой деятельности Владислава Торшина. Череда кадровых перестановок в компании идет после смены собственника. С тех пор ее покинул ряд ключевых руководителей.

Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Владислава Торшина покинула свой пост в ООО «Джи Ди Пи», сообщило издание Vademecum. Эту информацию «ФВ» подтвердил источник на фармрынке на условиях анонимности. Торшина заняла эту должность в феврале этого года. Ранее она работала в «Фармстандарте» и в компании «Медипал». Позиция Торшиной пока остается вакантной.

В конце 2022 года у дистрибьютора «Джи Ди Пи» сменился владелец. Его приобрела компания «Доминанта». С тех пор в компании не прекращаются кадровые перестановки. В июне компанию возглавил новый гендиректор: на место Павла Шадрина, не проработавшего и года, пришел Сергей Буянов. А новый руководитель департамента развития — Дмитрий Козлов — продержался на своем посту всего два месяца.

Фото: yanalya/Freepik

Ольга Коберник

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