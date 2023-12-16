Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на год

Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года. Он действовал до конца нынешнего года. Росздравнадзор разработал восемь новых индикаторов риска для контроля оборота лекарств.

Глава правительства Михаил Мишустин подписал Постановление Правительства РФ № 2140 от 14.12.2023 о продлении действующего моратория на проверки бизнеса до конца 2024 года.

Исключение будет сделано для объектов, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, для проверок, которые проводятся контрольными органами в случае угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны, а также на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований, пишет пресс-служба правительства.

«Что касается индикаторов рисков, такой формат предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий в случае получения информации о наличии рисков нарушения обязательных требований», — говорится в сообщении.

Сейчас действует три индикатора риска для контроля оборота лекарственных препаратов. Росздравнадзор разработал еще восемь индикаторов. Три новых индикатора касаются данных о лицензиатах и заявлениях, поступающих от них. Еще пять индикаторов основаны на данных системы МДЛП.

Мораторий был введен в марте 2022 года на фоне антироссийских санкций. Продлить действующий мораторий предложил премьер-министру президент на совещании с членами правительства 22 ноября.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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