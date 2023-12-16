«Нижфарм» локализовал в РФ производство ЛП для лечения сахарного диабета второго типа

На производственной площадке компании «Нижфарм», которая входит в немецкую группу компаний Stada c 2004 года, состоялся запуск производства полного цикла препарата «Випидия» (МНН – алоглиптин), предназначенного для пациентов с сахарным диабетом второго типа. ЛП является аналогом оригинального Nesina производства компании Takeda.

На сегодня, по данным федерального регистра, в России на диспансерном учете состоят более 5 млн пациентов с сахарным диабетом, более 90% из них ‒ пациенты с сахарным диабетом второго типа.

Оригинальный ЛП от Takeda Pharmaceutical получил одобрение FDA еще в 2013 году. Однако в 2019-м Takeda начала реализацию программы по продаже непрофильных активов, в число которых вошел ЛП Nesina. Компания решила сосредоточиться на пяти основных направлениях: гастроэнтерология, редкие заболевания, плазменная терапия, онкология и неврология.

Так, в марте 2020 года Takeda завершила продажу активов, охватывающих регион Россия – СНГ, компании STADA за $660 млн, а в странах, охватывающих страны Ближнего и Среднего Востока и Африку, компании Acino за $200 млн. В июле 2019 года Takeda завершила продажу Xiidra® компании Novartis за $5,3 млрд. Кроме того, в марте 2020 года объявила о продаже непрофильных активов в Латинской Америке компании Hypera Pharma за $825 млн и в Европе компании Orifarm Group на сумму примерно $670 млн, включая продажу двух производственных площадок в Дании и Польше. В июне 2020 года Takeda продала свои активы в Азиатско-Тихоокеанском регионе за $278 млн. В марте 2021 года стало известно, что японская компания Takeda Pharmaceutical заключила соглашение по продаже четырех препаратов для лечения диабета другой японской фармкомпании – Teijin Pharma – за 133 млрд иен ($1,25 млрд), в число которых вошел Nesina.

gxpnews