Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку ЛС для пациентов с ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин и долутегравир для лечения ВИЧ. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
В сентябре 2023 года центр объявил четыре аукциона на поставку препаратов атазанавир, бедаквилин, ламивудин и лопинавир + ритонавир для лечения ВИЧ и туберкулеза. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество, табл. (шт.)
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг
|1 903 140
|524,31
|997 835 333,40
|29.12.2023
|2
|Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг
|826 410
|524,32
|433 303 291,20
|29.12.2023
|3
|Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|7 454 100
|204,82
|1 526 748 762
|11.01.2024
|4
|Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг
|5 566 410
|204,82
|1 140 112 096,20
|11.01.2024