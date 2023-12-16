Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку ЛС для пациентов с ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин и долутегравир для лечения ВИЧ. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

В сентябре 2023 года центр объявил четыре аукциона на поставку препаратов атазанавир, бедаквилин, ламивудин и лопинавир + ритонавир для лечения ВИЧ и туберкулеза. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.