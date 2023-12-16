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Центр лекобеспечения объявил четыре аукциона на поставку ЛС для пациентов с ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин, кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин и долутегравир для лечения ВИЧ. Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

В сентябре 2023 года центр объявил четыре аукциона на поставку препаратов атазанавир, бедаквилин, ламивудин и лопинавир + ритонавир для лечения ВИЧ и туберкулеза. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лек. форма и дозировка Количество, табл. (шт.) Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабинтаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг + 25 мг + 200 мг 1 903 140 524,31 997 835 333,40 29.12.2023
2 Кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг + 10 мг + 150 мг + 200 мг 826 410 524,32 433 303 291,20 29.12.2023
3 Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 7 454 100 204,82 1 526 748 762 11.01.2024
4 Долутегравир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг 5 566 410 204,82 1 140 112 096,20 11.01.2024

gxpnews

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16 декабря, 2023 | Просмотров: 69