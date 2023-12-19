Конституционный суд поставил точку в деле по поводу товарного знака «Баю-бай»

Конституционный суд обязал законодателя внести поправки, которые связаны со взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Поводом для этого стал запрос Суда по интеллектуальным правам по поводу спора вокруг товарного знака «Баю-бай». Суды по таким делам должны ориентироваться на несколько выводов.
Конституционный суд обязал федерального законодателя внести поправки в Гражданский кодекс, которые связаны со взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Ранее Суд по интеллектуальным правам обратился с запросом по поводу спора вокруг товарного знака «Баю-бай». Согласно постановлению КС РФ, принятому 14 декабря, пока изменения в законе не утверждены, суды должны ориентироваться на несколько выводов.
Так, наличие в реестре нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения и при этом зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, предполагает взаимодействие последних. По мнению Конституционного суда, это может свидетельствовать об их аффилированности.
Также КС считает, что безусловный запрет взыскания компенсации в пользу правообладателя, обратившегося за защитой своих прав после того, как она взыскана в пользу того, кто предъявил требование первым, не имел бы под собой конституционных оснований. Кроме того, взыскание должно происходить из принципов разумности и справедливости, а у судов должна быть возможность снижения компенсации.
Ранее сообщалось, что ООО «Курортмедсервис» взыскало с ООО «Фирма «Здоровье» компенсацию за нарушение авторских прав в отношении товарного знака «Баю-бай» (товары нескольких классов, включая фармацевтические препараты, детское питание, чай). В течение нескольких лет ответчик выпускал чай для детей «Баюшки-Баю», сходный с первым до степени смешения. После этого с аналогичным иском к компании «Здоровье» обратилось ООО «Максимус», которой свои права на возмещение убытков уступила кипрская компания «Форианелли» — еще один правообладатель этого же товарного знака в другой категории.
Однако в суде было установлено, что фирма «Здоровье» уже возмещала ущерб по этому товарному знаку, а компания «Форианелли» аффилирована с ООО «Курортмедсервис». В свою очередь истец утверждал, что речь идет о разных товарных знаках, поэтому компенсация полагается каждому из юрлиц. После этого Суд по интеллектуальным правам дело приостановил и направил соответствующий запрос в Конституционный суд.
Фото: sebboy12/ru.123rf.com
Артем Косенок
pharmvestnik