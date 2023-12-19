Конституционный суд поставил точку в деле по поводу товарного знака «Баю-бай»

Конституционный суд обязал законодателя внести поправки, которые связаны со взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Поводом для этого стал запрос Суда по интеллектуальным правам по поводу спора вокруг товарного знака «Баю-бай». Суды по таким делам должны ориентироваться на несколько выводов.

Конституционный суд обязал федерального законодателя внести поправки в Гражданский кодекс, которые связаны со взысканием компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак. Ранее Суд по интеллектуальным правам обратился с запросом по поводу спора вокруг товарного знака «Баю-бай». Согласно постановлению КС РФ, принятому 14 декабря, пока изменения в законе не утверждены, суды должны ориентироваться на несколько выводов.

Так, наличие в реестре нескольких товарных знаков, сходных до степени смешения и при этом зарегистрированных за разными правообладателями с согласия одного из них, предполагает взаимодействие последних. По мнению Конституционного суда, это может свидетельствовать об их аффилированности.