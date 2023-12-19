ВОЗ объяснила закрытие московского офиса невозможностью его функционирования

В ВОЗ объяснили закрытие московского офиса тем, что ему невозможно было нормально функционировать. В организации также сообщили, что вопрос о переводе офиса из Москвы в региональное бюро ВОЗ обсуждался на прошлой неделе в ходе дискуссии с представителем МИД России.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объяснил закрытие московского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний тем, что этот центр не мог нормально функционировать. Он также сообщил, что вопрос о переводе офиса из Москвы в региональное бюро ВОЗ обсуждался в ходе состоявшейся в Женеве 14 декабря «очень доброй дискуссии» с замглавы МИД России Сергеем Вершининым. Гебрейесус подчеркнул, что решение о закрытии офиса было принято странами — членами ВОЗ.

«На мой взгляд, у нас не было иной альтернативы или иного варианта, кроме закрытия офиса», — отметил глава ВОЗ (цитата по ТАСС).