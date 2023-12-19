В Москве сделают постоянной комплексную поддержку клинисследований лекарств

Москва внедрит на постоянной основе комплексную поддержку клинических исследований лекарств. Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев.

Комплексная поддержка клинических исследований (КИ) лекарств на базе городских медучреждений с 2024 года станет постоянной. Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа существует с 2022 года и включает организационную помощь в подборе исследовательских центров и лабораторий, в наборе пациентов и здоровых добровольцев, возмещает часть финансовых затрат на проведение КИ.