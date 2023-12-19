«Генериум» получила одобрение Минздрава на первый в РФ биомедицинский клеточный продукт

Минздрав РФ зарегистрировал первый в стране биомедицинский клеточный продукт. Первопроходцем стал препарат «Изитенс» от АО «Генериум», он предназначен для лечения повреждений хряща коленного сустава.

«Препарат „Изитенс” – это первый индустриальный опыт применения технологии трансплантации аутологичного клеточного продукта», – рассказали в пресс-службе ведомства.

В составе «Изитенса» предусмотрены клетки хряща пациента. При вводе препарата в место поражения хрящевой ткани они заполняют дефекты компонентами гиалинового матрикса.

«Технология предназначена для лечения повреждений хряща коленного сустава третьей или четвертой степени с размером дефекта от 1 до 10 кв. см у пациентов в возрасте от 18 лет путем трансплантации собственных хондроцитов пациента», – уточняется в сообщении.

Как пояснял ранее заместитель генерального директора АО «Генериум» Дмитрий Кудлай, при терапии «Изитенсом» проводят артроскопию, забирая 3-4 грамма здоровой хрящевой ткани, – с ее помощью выращивают новую ткань. «Делают тебе твою же ткань, в течение 72 часов должны ввести ее в полость сустава», – говорил он.

gxpnews