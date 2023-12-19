В Минздраве прокомментировали информацию о повышении отпускных цен на вакцины

В Минздраве РФ подтвердили информацию о повышении предельных отпускных цен на некоторые вакцины и подчеркнули, что увеличения бюджета на их закупку не потребовалось. Речь идет об 11 вакцинах и анатоксинах, которые производит «Микроген» (входит в «Нацимбио» госкорпорации «Ростех»).

Дело в том, что по закону о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и так предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на закупку вакцин. Пересмотр цен произошел под контролем ФАС, добавили в пресс-службе Минздрава.

«Вместе с тем в рамках централизованных закупок вакцин закупки осуществляются по ценам ниже предельных зарегистрированных, и этого удается достичь в связи с большим объемом закупаемых лекарственных препаратов, а также путем заключения долгосрочных контрактов», – отмечается в сообщении.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о повышении предельных цен максимум в 8,5 раза на ряд востребованных вакцин, в том числе на дефицитные препараты от кори, краснухи и паротита. В компаниях утверждают, что прежняя стоимость не покрывала затраты даже на упаковку препаратов.

gxpnews