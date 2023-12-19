ДЗМ: в ближайшие недели ожидается выход на плато по заболеваемости ОРВИ и COVID-19

В течение ближайших одной-двух недель прогнозируется выход на плато по заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве. Рост случаев заражений в столице замедлился – показатели последней недели не превышает данных прошлого периода, заявили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«Никаких новых вирусов в структуре заболеваемости нет. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Ситуация с заболеваемостью является штатной и соответствует эпидсезону», – уточняется в заявлении.

Таким образом в ведомстве ответили на сообщения в ряде СМИ о том, что эпидемиологическая ситуация в Москве неблагополучная. Такая информация подкреплялась фото- и видеоматериалами, на которых запечатлена колонна машин скорой помощи у инфекционной больницы.

В ДЗМ пояснили, что, например, в новом комплексе ИКБ № 1 всего 12 боксов, а сама больница рассчитана на 1000 коек. Пока идет осмотр и оформление документов на пациента, машина ожидает врача. В это время к каждому боксу может подъехать следующая машина с пациентом.

«Нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией. В больнице регулярно ведется мониторинг поступления пациентов. Ситуация, когда на территории было около 23 машин, была разрешена в течение получаса. В ИКБ № 2 аналогично на прием пациентов работает 11 боксов, соответственно, нахождение 10 машин на территории является абсолютной нормой», – заключили в ведомстве.

gxpnews