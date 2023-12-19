BioNTech планирует начать производство мРНК-вакцин в Руанде c 2025 года

BioNTech планирует начать производство мРНК-вакцин в Руанде в 2025 году, заявили представители компании на открытии первого производственного предприятия BioNTainer. Это первый завод по производству мРНК-вакцин в Африке, компания в общей сложности инвестировала в производство порядка $ 150 млн для завершения строительства объекта. Общая площадь объекта составляет 35 000 кв.м и рассчитана на 100 сотрудников. В 2024 году BioNTech намерена завершить строительство всех зданий на объекте, включая склад, офисы и лаборатории контроля качества. Компания ожидает, в что в 2024 году завершится обучение специализированного персонала и в 2025 году производство партий вакцин на основе мРНК будет запущено. Предприятие предназначено для производства вакцин, адаптированных к потребностям членов Африканского союза и может выпускать до 50 миллионов доз в год.

Первый модульный завод BioNTech, получивший название BioNTainer, был построен в ЕС и проверен производственными экспертами BioNTech. «Чтобы поддержать создание устойчивой экосистемы вакцин в Африке, BioNTech продвигает разработку профилактических мРНК-вакцин, направленных против инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, малярия и ВИЧ, а также уделяет особое внимание болезням с эпидемическим и пандемическим потенциалом, включая оспу обезьян. Клинические испытания программ вакцин против туберкулеза и малярии уже проводятся в Южной Африке и США соответственно. BioNTech планирует провести в Африке клинические испытания кандидатов на вакцину против малярии, туберкулеза и ВИЧ в 2024 году. В случае успешной разработки и одобрения регулирующими органами BioNTech планирует предоставить странам с низкими доходами доступ к четырем профилактическим вакцинам по некоммерческой цене», говорится в сообщении.

«Неравенство в отношении вакцин сильно ударило по Африке во время пандемии. Но партнерство BioNTech с Африкой демонстрирует, что технологию вакцин можно демократизировать, чтобы Африка была готова и устойчива, независимо от того, что произойдет в будущем», сообщил Пол Кагаме, президент Руандийской Республики на конференции «Совместная работа по обеспечению справедливости в отношении вакцин в Африке», которая состоялась в честь руандийского производства.

«Открытие первого офиса BioNTech Africa в Кигали является важным шагом на пути к африканскому суверенитету в области вакцин. Местное производство вакцин с использованием технологии мРНК в Африке для африканского народа изменит правила игры в борьбе с болезнями и пандемиями», сказала Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии в честь открытия BioNTainer.

«Это особенный день для Африки. BioNTech сделала важный шаг на пути к большей справедливости в отношении вакцин. Я полностью поддерживаю то, что BioNTech делает в Руанде, и с нетерпением жду развития исследовательского партнерства в Сенегале с Институтом Пастера в Дакаре», сказал Маки Салл, президент Республики Сенегал.

Производственная площадка BioNTech не единственный пример работы фармкомпаний в Африке. В начале этого года стало известно, что глобальная коалиция по инновациям для предупреждения эпидемий (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI), частный благотворительный фонд, инвестирующий средства в фармпроизводства во всем мире, заключил системное партнерство с Институтом Пастера, Сенегал. В соответствии с соглашением фонд вложит в расширение производства вакцин института до $50 млн в ближайшие 10 лет. Как рассчитывают партнеры, эта инициатива позволит повысить долю локальных производителей в Африке до 60% к 2040 году. «Наше партнерство с Институтом Пастера в Дакаре направлено на поддержку устойчивых производственных мощностей, которые смогут оперативно отреагировать на угрозу новых вспышек заболеваний в Африке», – сообщал генеральный директор CEPI Ричард Хэтчетт.

По мнению генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса, пандемия COVID-19 выявила неравенство в доступе к жизненно важным лекарствам и медицинским материалам, и расширение местного производства ЛС во всех регионах исключительно важно для сокращения неравенства между странами и внутри них.

«Пандемия COVID-19 ярко высветила неравенство в доступе к жизненно важным лекарствам и товарам медицинского назначения в странах с низким и средним уровнем доходов», – сказал Гебрейесус. Важно увеличивать «потенциал всех регионов для устойчивого производства эффективных, безопасных и доступных товаров медицинского назначения», пояснил он, назвав «удушающей хваткой» ситуацию, при которой производство «сосредоточено всего в нескольких странах». Расширение местного производства имеет большое значение для «снижения неравенства в сфере здоровья между странами и внутри стран». Это поможет «не только подготовиться к пандемиям завтрашнего дня, но и лечить сегодняшние болезни», подчеркнул гендиректор.

gxpnews