Евгений Нифантьев вошел в состав генерального совета «Единой России»

Также из отрасли здравоохранения в состав генерального совета партии вошли главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов и главврач Новокаховской центральной городской больницы Херсонской области Екатерина Грибовская.

Евгений Нифантьев родился в 1978 году в Красноярске. В 2000 году окончил фармацевтический факультет ММА им. И.М. Сеченова (сейчас Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) по специальности «провизор». С 2007 по 2008 год проходил обучение по программе «Executive MBA – управление развитием бизнеса».

Социальную сеть аптек «Столички» (компания «Неофарм») Нифантьев основал и возглавил в 2000 году. В 2005-2006 годах работал начальником отдела лицензирования, надзора и контроля за медицинской и фармацевтической деятельностью Управления Росздравнадзора по Москве и Московской области, затем вернулся к руководству аптечной сетью, на посту гендиректора ООО «Неофарм» был с 2006 по 2021 год.

В сентябре 2021 года Евгения Нифантьева избрали депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия». В Госдуме он стал членом Комитета по промышленности и торговле, а затем, в июле 2023 года, был избран заместителем председателя Комитета Госдумы по охране здоровья. Также Нифантьев является членом президиума регионального политсовета Москвы.

Фото: Дмитрий Серебряков/Vademecum

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