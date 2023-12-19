Евгений Нифантьев вошел в состав генерального совета «Единой России» » Николай Гришин: «Маркетинг остается важнейшим фактором долгосрочного роста любой компании» Уже второй год на отечественном рынке говорят о возможном уходе Большой фармы. Пока глобальные фармкомпании в основном сохраняют свое присутствие в России, но уже в куда более скромных масштабах — рекламные бюджеты заморожены, маркетинговые активности остановлены или сведены к минимуму. О том, как меняется востребованность маркетологов в фармотрасли и какое будущее ждет отечественный фармацевтический маркетинг, рассказал заместитель генерального директора по маркетингу и продажам Научно-производственной фирмы «Материа Медика Холдинг» Николай Гришин.

Фото: «Материа Медика Холдинг»

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