Моноклональное антитело увеличило выживаемость пациентов с раком эндометрия

Моноклональное антитело Jemperli в сочетании с химиотерапией и Zejula продемонстрировало эффективность в ходе последней фазы исследований RUBY против рака эндометрия. Результаты показали большую выживаемость без прогрессирования заболевания среди пациентов, принимавших комбинированное лечение.

Препарат Jemperli (dostarlimab) компании GSK увеличил выживаемость пациентов с раком эндометрия без прогрессирования заболевания в ходе фазы III клинических исследований RUBY. Об этом сообщается в пресс-релизе британского производителя лекарств.

Испытуемые принимали лекарство, совмещая его с химиотерапией и еще одним противораковым средством Zejula (niraparib) в качестве поддерживающей терапии. Такая комбинация продемонстрировала «статистически и клинически значимую эффективность», говорится в заявлении GSK без указания деталей исследования.