Дело тонкое: как меняется техническое обеспечение фармпроизводств в новых условиях

За 2022 год товарооборот между Россией и Китаем вырос на 30%. По прогнозам высшего руководства страны, по итогам 2023 года объем оборота между двумя странами будет составлять около $220 млрд. Фармотрасль является одним из ключевых векторов взаимодействия двух государств. За два года отечественные производители открыли для себя новых партнеров, сократили логистические цепочки, сумели добиться более выгодного соотношения между ценой и качеством. Вместе с тем переход на «восточный вектор» по-прежнему не завершен. О том, с какими сложностями сталкиваются российские компании при работе с азиатскими рынками, а также о точках роста отрасли в новых условиях – в материале GxP News.

Вектор перемен

Введение санкций западными странами сильно повлияло на техническое обеспечение большинства российских фармацевтических компаний. Закупать оборудование в Европе и США, как большинство предприятий делали до ограничений, стало гораздо сложнее. Однако за неполных два года отрасль смогла переориентироваться на новые рынки. И одним из ключевых партнеров стал Китай. Как отметил на круглом столе «Восточный вектор в техническом обеспечении фармацевтических производств» в рамках выставки «ФармТех-2023» генеральный директор ГК «Праймкей» Олег Малахов, сотрудничество российских фармпроизводителей с Китаем наращивает мощности каждый год.

«Фармацевтическая отрасль является одним из важнейших векторов взаимодействия России и Китая, и, что важно, это взаимодействие не носит односторонний характер», – подчеркнул он.

Так, за 2022 год прирост товарооборота с Китайской Республикой составил 30%, за 2023-й – более 20%. По прогнозам высшего руководства страны, по итогам 2023 года товарооборот составит порядка $220 млрд, добавил Олег Малахов.

Вместе с тем работа с Китаем имеет ряд особенностей, которые в том числе отражаются на соотношении между ценой и качеством. По словам генерального директора производителя биотехнологического оборудования «Блок» Григория Пегливаняна, с переходом на «Восточный вектор» произошло серьезное (порядка 40-45%) удорожание проектов, а также рост авансирования, размер которого также увеличился до 40%.

«Если бы мы представили, что по-прежнему поставляем европейское оборудование, то цена увеличилась бы за два года вдвое, а не на 40%. Но при этом мы его покупали за то, что оно нам дает определенные параметры, технологичность, качество. И, к сожалению, те замены, которые есть сейчас, они все же уступают по качеству европейскому оборудованию», – отметил он.

По мнению эксперта, рост цены у китайских поставщиков происходит в основном из-за отсутствия конкуренции: производители понимают, что разом получили большой поток российских клиентов. А вот качество растет более медленными темпами. Также почти не сокращаются сроки производства, что вкупе с увеличением авансирования заставляет российских игроков вкладывать большие суммы, не получая взамен более быстрый результат.

Новые реалии

За последнее время значительно улучшилась логистика между Россией и Китаем, заметил другой спикер круглого стола, генеральный директор ООО «Виво Логистик» Дмитрий Кудреватых. По его словам, если до пандемии поставки через порты Дальнего Востока осуществлялись точечно, то сейчас благодаря развитию мощностей региона и железнодорожных переходов основные проблемы удалось преодолеть. В среднем логистическое плечо Китай – Москва сократилось до 18-20 суток.

«Логистические мощности за счет участников рынка, помощи государства и китайских партнеров, которые сумели оперативно предоставить замену судоходных компаний, которые ушли с рынка, сейчас восстановлены», – подчеркнул эксперт.

Тем не менее некоторые сложности в работе с этим направлением по-прежнему остаются. К примеру, российские производители во многом зависят от позиции партнеров в Китае, которые предоставляют транспортные мощности. Это делает бизнес менее гибким. Также не на руку нашим компаниям нестабильность валютного курса, добавил Дмитрий Кудреватых.

Несмотря на это, российские производители все же выходят на азиатские рынки. О чем говорит кратный рост выручки как отечественных фармпроизводств, так и локализованных в России европейских компаний, подметил Григорий Пегливанян.

«Российские компании в состоянии предлагать конкурентоспособные решения. Но нужно поднимать качество производства, возвращаться к тем параметрам качества, которые были у производителей до пандемии и западных санкций», – добавил эксперт.

Работа с азиатскими партнерами в части экспорта также отличается от сотрудничества с европейцами, заметили несколько участников круглого стола. В частности, по мнению представителя компании «Биотехно» Николая Поплавка, азиатских коллег отличает высочайший уровень требований к документации, качеству, менеджменту и технологическому процессу. Также при работе с Китаем нужно помнить про высокую конкуренцию на внутреннем рынке страны – соревноваться придется в том числе и с западными производителями. В то же время преимуществом российских производителей при выходе на рынки других азиатских стран, к примеру Таиланда или Японии, может стать цена. В среднем стоимость оборудования российского производства меньше, чем у китайских коллег, на 10-15%, отметил он в рамках дискуссии.

По мнению большинства участников круглого стола, работа с восточными партнерами сейчас только набирает обороты, поэтому по-прежнему остаются незакрытые вопросы и сложности. Вместе с тем эксперты называют это направление одним из самых перспективных в новых условиях и рассчитывают на еще более плотное сотрудничество с азиатскими странами в будущем.

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