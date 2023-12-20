Компания «Р-Фарм» представила данные о ЛП олокизумаб на конгрессе в Таиланде

Группа компаний (ГК) «Р-Фарм» в рамках ежегодного конгресса Азиатско-Тихоокеанской лиги ассоциаций ревматологов (APLAR 2023) в Таиланде представила три стендовых доклада, посвященных эффективности олокизумаба при изменении схем лечения и наличии сопутствующих заболеваний у пациентов с ревматоидным артритом.

Эффективность и безопасность олокизумаба оценивалась в рамках большой международной программы клинических исследований CREDO. Согласно результатам ретроспективного анализа, данных исследования CREDO 2, представленным на APLAR 2023, наличие у пациентов с ревматоидным артритом сопутствующих заболеваний не влияет на большинство параметров эффективности олокизумаба.

Анализ данных исследования CREDO 4 показал, что у пациентов, получающих олокизумаб в комбинации с иммуносупрессором, отмена последнего из соображений безопасности не приводит к обострению заболевания. Это означает, что олокизумаб в качестве монотерапии позволяет сохранять контроль над ревматоидным артритом, что крайне важно для практикующего врача.

На APLAR 2023 также были представлены результаты постмаркетингового наблюдения пациентов в реальной клинической практике по немедицинскому переключению с ингибиторов рецептора ИЛ-6 на олокизумаб. Такое переключение было эффективным и безопасным, при этом важно отметить, что в 30% случав препарат назначался в режиме монотерапии. Таким образом, олокизумаб может быть рекомендован больным ревматоидным артритом, если продолжение терапии другими генно-инженерными биологическими препаратами невозможно на основании оценки риска.

«Конгресс APLAR 2023 – ключевая площадка для встречи с ревматологами стран Азиатского региона. В этом году он объединил более 1200 ревматологов из 60 стран мира. Мы видим значительный потенциал в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии и работаем над предоставлением доступа азиатским пациентам к современной биологической терапии», – отмечает Кира Иванова, вице-президент по развитию собственных брендов «Р-Фарм».

Олокизумаб (препарат «Артлегиа») – это оригинальный препарат ГК «Р-Фарм». Он представляет собой первое и единственное в мире зарегистрированное моноклональное антитело для лечения ревматоидного артрита, непосредственно блокирующее интерлейкин-6.

gxpnews