В подмосковном Щелково построят фармзавод за 1,4 млрд рублей

В городском округе Щелково Московской области построят фармацевтический комплекс. Проект ведет компания «Кронофарм индастриз», входящая в группу компаний «Кронофарм». Инвестиции оцениваются в 1,4 млрд рублей, рассказали в пресс-службе регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Старт выпуска продукции запланирован на I квартал 2027 года. Запуск производства позволит импортозаместить ряд препаратов из Бельгии, США, Германии, Венгрии, Франции и других стран, надеются в ведомстве.

Уточняется, что участок площадью 6 га под производство компания получила по льготной региональной программе — «Земля за 1 рубль». Примечательно, что ООО «Кронофарм индастриз» зарегистрировано всего три месяца назад — в сентябре 2023 года.

По словам финансового директора «Кронофарм» Татьяны Кошелевой, в настоящее время компания выпускает свою продукцию на контрактных площадках. «Завод в Подмосковье станет первым собственным производством «Кронофарм». Проект будет действительно амбициозным, требующим особых технических, технологических и организационных решений. Мы все будем стремиться к тому, чтобы пополнить список производств Московской области очередным качественным объектом международного уровня», – приводятся в сообщении пресс-службы ее слова.

Ранее региональной программой поддержки импортозамещающих проектов «Земля за 1 рубль» воспользовалась компания «Глобалхимфарм». Однако на данный момент на доверенном ей участке в городском округе Долгопрудный вместо производства расположилась свалка строительного мусора. Минэкологии Московской области направило в адрес фармкомпании предостережение о недопустимости подобных нарушений.

gxpnews