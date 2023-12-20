В Бурятии опробовали доставку лекарств с помощью беспилотника

В Республике Бурятия провели эксперимент по доставке медикаментов с помощью беспилотника из регионального центра в отдаленное село Хасурта. Как отмечают в пресс-службе правительства субъекта РФ, «пилот» удался, но не обошлось без погрешностей. С какими именно сложностями столкнулись организаторы проекта, в пресс-службе не уточнили.

Беспилотный аппарат самолетного типа «Буря-10» производства компании «Аэроком» пролетел более 200 км из Улан-Удэ в село Хасурта и обратно. Лекарства доставлены до точки назначения. По словам директора «Аэрокома» Виктора Янькова, ожидаются еще несколько экспериментальных запусков — специалисты намерены проверить морозоустойчивость аппарата и его способность сопротивляться сильному ветру.

Взлет и посадка «Бури-10» осуществляются вертикально с использованием четырех электромоторов. Максимальная скорость аппарата — 130 км/ч, грузоподъемность — до 6 кг. В Минздраве Бурятии намерены сотрудничать с компанией и использовать беспилотники «в рамках деятельности службы медицины катастроф».

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин пообещал продолжать работу над повышением качества жизни в сельской местности. По его словам, укрепление социальной сферы и системы здравоохранения является одной из первоочередных задач.

«Конечно, важнейший вопрос – это повышение качества жизни на сельских территориях. <…> Сделаем все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан», – пообещал глава государства.

gxpnews