Глава Novo Nordisk Йоргенсен стал человеком года по версии Financial Times Газета Financial Times провозгласила главу датской фармкомпании Novo Nordisk Ларса Йоргенсена человеком года. Этот титул он заслужил за вклад в борьбу с диабетом и ожирением, говорится в тематической публикации. А именно, Йоргенсен отмечен за его роль в создании лекарств Ozempic и Wegovy, на что компания потратила несколько десятилетий. Сейчас эти препараты крайне популярны: согласно прогнозу британского банка Barclays, продажи Ozempic принесут компании $13,3 млрд в 2023 году и достигнут $16,5 млрд в 2024-м, а Wegovy — $4,2 млрд в этом году и $7,3 млрд в следующем. Семаглутид — действующее вещество Ozempic и Wegovy — изначально предназначался для борьбы с диабетом. Впоследствии обнаружилось побочное действие в виде притупления чувства голода, что способствовало продажам семаглутида в качестве препарата для борьбы с лишним весом. Останавливаться на этом Novo Nordisk не будет: компания изучает возможность расширить показания для назначения своих препаратов, добавив в список сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, семаглутид в дальнейшем может стать средством для борьбы с алкоголизмом. В ходе исследования, результаты которого опубликованы в The Journal of Clinical Psychiatry, говорится, что Ozempic и Wegovy существенно уменьшают симптомы сопутствующего расстройства, связанного с употреблением спиртного.