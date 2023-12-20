В перечень показателей для оценки работы госорганов по маркировке добавили лекарства

Правительство обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. В него включены лекарственные препараты.

Правительство снова обновило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. Он дополнен разделом «Лекарственные препараты для медицинского применения». Распоряжение № 3695-р от 16.12.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения внесены в распоряжение № 345-р от 15.02.2023.

В перечень добавлены следующие показатели эффективности:

темп легализации рынка лекарственных препаратов;

темп снижения нарушений по выводу лекарственных препаратов с истекшим сроком годности;

темп снижения оборота заблокированных Росздравнадзором серий (партий) лекарственных препаратов;

доля маркированных лекарственных препаратов, заблокированных к гражданскому обороту в системе МДЛП в связи с приостановлением (прекращением) у организации лицензии на фармдеятельность в части осуществления оптовой торговли ЛС в соответствии со ст.8.2 ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Значения показателей могут быть скорректированы по итогам деятельности федерального органа исполнительной власти, ответственного за их достижение, за отчетный период с учетом законодательства.

Ранее правительство также обновляло этот перечень показателей. В него включили БАД, кресла-коляски, воду и минеральную воду, позднее к ним добавили антисептики и медизделия.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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