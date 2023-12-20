С регионов предложили снять обязанность по лекобеспечению людей с орфанными заболеваниями

Парламент Татарстана намерен обратиться в Конституционный суд с просьбой снять полномочия регионов по лекарственному обеспечению людей с орфанными заболеваниями. Депутаты считают, что такая обязанность может противоречить основному закону страны. Средств, которые республика тратит на эти цели, недостаточно.

Госсовет Татарстана намерен обратиться в Конституционный суд РФ, чтобы с регионов сняли полномочия по обеспечению лекарствами жителей с орфанными заболеваниями. Они приняли соответствующее постановление 18 декабря. За направление запроса в Конституционный суд депутаты проголосовали единогласно. Представлять Госсовет в суде будет министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин, пишет «Коммерсантъ».

Парламентарии хотят проверить конституционность п.10 ч.1 ст.16 и ч.9 ст.83 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Эти положения налагают на бюджеты регионов страны обязательства по лекарственному обеспечению граждан, которые страдают редкими заболеваниями. В Госсовете Татарстана считают, что в этой части федеральный закон может противоречить основному закону России.

В проекте запроса в суд депутаты Татарстана ссылаются на несколько статей Конституции РФ, из которых следует, что «право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите». Также депутаты указывают, что полномочия российских субъектов определяются законом «Об общих принципах организации публичной власти». Однако в этом перечне нет обязанности регионов обеспечивать лекарствами людей, страдающих редкими заболеваниями.

Республика ежегодно тратит на это более 1 млрд руб., получая субвенции из федерального бюджета. Но этих средств недостаточно, и пациенты жалуются на региональный минздрав в суды.

Ранее в Госдуме соглашались, что эти обязательства следует отдать центру, но «поэтапно». В Госсовете республики требуют «оперативного решения». Заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный поддержал депутатов Татарстана, назвав их инициативу «довольно смелым шагом», который может «подвинуть решение проблемы».

Фото: Freepik

Артем Косенок

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