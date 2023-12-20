Противоопухолевому препарату «Фортека» расширили список показаний

Минздрав одобрил новое показание для препарата «Фортека» от компании «Биокад». Моноклональное антитело пролголимаб теперь также показано для терапии немелкоклеточного рака легкого.

Компания «Биокад» получила регистрацию оригинального препарата «Фортека» (МНН пролголимаб) в показании немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ). Ранее пролголимаб применялся только для лечения нерезектабельной или метастатической меланомы. Компания «Биокад» сообщила об этом в своем пресс-релизе. Также данная информация размещена в Государственном реестре лекарственных средств.

Препарат пролголимаб —представляет собой высокоаффинное антитело к PD-1 рецептору, при ингибировании которого осуществляется двойная блокада сигнального пути PD-1, включающего лиганды PD-L1 и PD-L2 на опухолевых или иммунных клетках. Ингибиторы PD-1 могут восстанавливать способность Т-лимфоцитов распознавать и уничтожать злокачественные клетки, в результате чего иммунная система человека начинает самостоятельно бороться с опухолью.

В апреле 2020 года пролголимаб был зарегистрирован для лечения метастатической меланомы. Согласно данным ГРЛС регудостоверение на пролголимаб было переоформлено в ноябре текущего года. Расширение показания основано на результатах исследования DOMAJOR в показании НМРЛ.

Также продолжается клиническое исследование III фазы FERMATA для изучения препарата пролголимаб в показании рак шейки матки, отмечает компания.

С 2021 года пролголимаб входит в перечень ЖНВЛП. Также пролголимаб в 2022 году был включен в перечень препаратов для лечения онкозаболеваний в Москве.

Фото: DCStudio/Freepik

Вероника Догузова

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