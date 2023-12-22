Суд в Германии встал на сторону Pfizer/BioNTech в патентном споре с CureVac

Федеральный патентный суд Германии отклонил иск CureVac о признании недействительным патента на противокоронавирусную вакцину компании BioNTech, которая разрабатывалась совместно с Pfizer. CureVac намерена обжаловать это решение в Федеральном верховном суде, говорится в пресс-релизе компании, базирующейся в ФРГ.

Это судебное решение стало первым в споре о действительности прав интеллектуальной собственности между CureVac и Pfizer/BioNTech, который затрагивает в общей сложности восемь патентов. Разбирательство по семи оставшимся будет продолжено.

«Это решение – лишь одно из многих, которые будут приняты в отношении использования интеллектуальной собственности CureVac при разработке препарата Comirnaty [от Pfizer/BioNTech]. Мы по-прежнему убеждены, что, как пионеры технологии мРНК, внесли значительный вклад в создание безопасных и эффективных вакцин COVID-19. Мы не хотим умалять положительную роль мРНК-вакцин в ходе пандемии COVID-19, но мы твердо уверены, что роль CureVac в создании научных основ для них должна быть признана», – приводятся в сообщении слова генерального директора CureVac Александра Цендера.

В пресс-релизе подчеркивается, что CureVac потратила более 20 лет на разработку технологии мРНК для медицинских целей. Принцип запатентованной технологии CureVac основан на использовании оптимизированной мРНК в качестве носителя информации, направляющего организм человека на выработку соответствующих белков для борьбы с различными заболеваниями.

В июле 2020 года компания заключила партнерство с GlaxoSmithKline (GSK) с целью совместной разработки новых продуктов в области профилактических вакцин против инфекционных заболеваний на основе технологии мРНК второго поколения. Позднее это сотрудничество было расширено и стало включать разработку кандидатов на вакцину второго поколения COVID-19 и технологии модифицированных мРНК-вакцин. На основе своей запатентованной технологии компания создала обширную клиническую программу в области профилактических вакцин, терапии рака, терапии антителами и лечения редких заболеваний.

Ранее Reuters писал, что CureVac подала расширенный иск о нарушении девяти патентов против Pfizer и BioNTech в США. Последние подали ответный иск, требуя решения о том, что они не нарушали патенты США, принадлежащие CureVac. Компании, напомним, заявляли суду, что их вакцина работает иначе, нежели запатентованная технология CureVac.

«Мы будем решительно защищать ее от всех обвинений в нарушении патентных прав», – говорилось в заявлении BioNTech.

gxpnews