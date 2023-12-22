Собянин заявил, что Москва «возродила» фармацевтическую промышленность

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии фармацевтической промышленности в ходе ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Мосгордумой. По его словам, предпринятые в последние годы меры поддержки предприятий и практика по заключению офсетных контрактов в дальнейшем «обеспечат лекарственную безопасность и независимость от импортных поставок жизненно важных препаратов».

«Москва возродила фармацевтическую промышленность, которая в ближайшие годы выйдет на одно из лидирующих мест в стране», – уверен Собянин. По его словам, на данный момент в городе реализуются 14 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, детского питания и другой продукции. «В результате построено больше 10 современных заводов», – добавил он.

Так, к 2028 году, как ранее говорил мэр, столичные фармпредприятия закроют потребность города в онкопрепаратах на 80%. В настоящее время на базе московских учреждений при поддержке правительства столицы проводятся КИ 10 противоопухолевых лекарств по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной и предстательной желез. «Наиболее эффективные и безопасные лекарства будут рекомендованы к внедрению в клиническую практику московского здравоохранения», – говорил Собянин.

gxpnews