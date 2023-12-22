Правительство обновило перечень спиртосодержащих медизделий

Перечень спиртосодержащих медизделий, не подлежащих госрегулированию, был обновлен. В списке появились 367 новых наименований, девять были исключены.

Правительство внесло изменения в список спиртосодержащих медизделий, на деятельность по производству, изготовлению и (или) обороту которых не распространяется действие Федерального закона о госрегулировании, утвержденного Распоряжением Правительства РФ № 2355-р от 15.09.2020. Соответствующее распоряжение № 3663-р от 15.12.2023 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень добавлены 367 новых наименований. В частности в утвержденном списке есть наборы реагентов, адгезивные стоматологические материалы и контрольные материалы для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов. При этом были исключены 9 наименований, среди них наборы реагентов для выявления и количественного определения РНК SARS-CoV-2.

Изначально перечень спиртосодержащих медизделий был утвержден распоряжением правительства в сентябре 2020 года и содержал 41 позицию. Затем список неоднократно обновлялся. В марте 2023 года правительство сняло временные ограничения по обновлению такого реестра. Ранее изменения в него вносились на основании поступивших предложений, однако не чаще одного раза в год.

Фото: kittisak123rf

Артем Косенок

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