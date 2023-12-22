RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей по итогам трех кварталов

Аналитическая компания RNC Pharma опубликовала рейтинг аптечных сетей России по итогам первых трех кварталов. За первые 10 месяцев этого года общее количество аптек в стране выросло на 220 точек. При этом в 2022 году каждый месяц открывалось порядка 350 объектов.

В текущем году динамика в фармрознице носила в основном инфляционный характер. С конца лета цены начали ощутимо расти вслед за ухудшением ситуации на валютном рынке, отмечают аналитики компании RNC Pharma. Чтобы простимулировать спрос в этот период участники рынка пошли на заметное снижение розничных наценок, пока у ритейлеров есть возможность для подобных маневров за счет бэк-маржи.

Общая ситуация с доходностью в рознице за последние два года лучше не стала. Мало того, что заметно ужесточились условия работы с оптом, так еще и значимо выросла конкуренция с маркетплейсами. Здесь идет борьба за потребителя, пока она касается в основном парафармацевтики. Причем если продажи лекарств в аптеках в I—III кварталах 2023 года показали рублевую динамику на уровне 5,4%, то темпы роста выручки в e-com по таким категориям, как, например, тонометры или небулайзеры, превышают 80%.

Перспективы развития онлайн-канала на потребительском рынке уже никто не оспаривает, более того, даже классические FMCG-ритейлеры один за другим начинают развитие направления e-com. Тут есть примеры как органического развития, так и M&A. В частности в начале 2022 года была закрыта сделка по покупке «Утконоса» сетью супермаркетов «Лента», а в октябре 2023 «Магнит» объявил о достижении соглашения по покупке онлайн-площадки KazanExpress, на базе которой будет развиваться маркетплейс «Магнит-Маркет».

Так что число интересантов парафармацевтики в перспективе будет только расти, и расчет на то, что аптека все равно останется центром компетенций в сфере красоты и здоровья, может быть оправдан только до определенного предела. Учитывая темпы развития маркетплейсов, он может наступить довольно скоро, по крайней мере если не попытаться компенсировать выпадающие обороты за счет других доходных статей. В том числе это можно было бы сделать за счет расширения ассортимента, разрешенного к продаже в аптеках, но продвижение соответствующей инициативы пока особого развития не получило, отмечают аналитики.

Тем более что сокращение доходности фармритейла уже сказывается на общем состоянии аптечной инфраструктуры, которая начиная с июня 2023 года фактически деградирует. По состоянию на октябрь 2023 года общее количество аптек в стране все еще больше, чем на начало года, но речь идет примерно о 220 объектах, притом что в 2022 году каждый месяц открывалось порядка 350 точек.

Характерно, что на рынке практически полностью остановилась M&A-активность: единственную более-менее крупную покупку осуществила «Аптечная сеть 36,6», которая в октябре закрыла сделку по покупке сетей «Родник здоровья» и «Лекопторг». Причем особого смысла в таких покупках участники рынка сейчас не видят. Например, после сворачивания работы сети «Аптека от склада» соответствующие локации уже занимают другие крупные сети. Поскольку идет контролируемая ликвидация компании, речь идет, скорее всего, о переуступке прав аренды, то есть локации достаются не бесплатно, но это в любом случае интереснее и эффективнее покупки целого бизнеса, который к тому же наверняка имеет не один «скелет в шкафу», подчеркивают в RNC Pharma.

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