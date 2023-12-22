Минпромторг начнет конкурсы на субсидии в рамках программы «Продукты на полку» для 25 МНН

Минпромторг с 25 декабря начнет конкурсные отборы на получение субсидий на разработку препаратов в рамках программы «Продукты на полку». Министерство опубликовало список из 25 МНН для первых конкурсных отборов. Размер господдержки составит 50—100 млн руб.

С 25 декабря Минпромторг начинает конкурсные отборы на право получения субсидий в рамках механизма «Продукты на полку». Речь идет о создании аналогов патентованных препаратов, правообладателями которых являются компании из недружественных стран. Как сообщили в пресс-службе министерства, механизм направлен на снижение рисков дефектуры и обеспечение лекарственной безопасности российской системы здравоохранения.

Дальнейшая коммерциализация результатов проекта и ввод в гражданский оборот разработанных и зарегистрированных препаратов не предусмотрен до момента и в случае ухода с рынка иностранных компаний, лекарственные средства которых находятся под патентной защитой, или истечения срока действия соответствующего патента.

Конкурсные отборы будут проводиться поэтапно, начиная с 25 декабря. Подать заявку на конкурс производитель может в течение 30 дней с момента объявления отборов. Информация о конкурсных отборах будет размещаться в разделе «Новости» на сайте Государственной информационной системы промышленности. Для первых конкурсных отборов правительством уже сформирован перечень препаратов из 25 международных непатентованных наименований.

Перечень приоритетных лекарственных препаратов

№ п/п Наименование инновационной продукции (международное непатентованное наименование (МНН) лекарственного препарата) Максимальный размер субсидии, млн руб. Максимальный срок проекта, мес. Лекарственная форма 1 АБАТАЦЕПТ 100,00 48 лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 2 АБАТАЦЕПТ 100,00 48 раствор для подкожного введения 3 АВЕЛУМАБ 100,00 48 концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 АФЛИБЕРЦЕПТ 100,00 48 концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 АФЛИБЕРЦЕПТ 100,00 48 раствор для внутриглазного введения 6 БЕЛИМУМАБ 100,00 48 лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 7 БЕЛИМУМАБ 100,00 48 раствор для подкожного введения 8 БЕНРАЛИЗУМАБ 100,00 48 раствор для подкожного введения 9 БЛИНАТУМОМАБ 100,00 48 лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 10 БРИВАРАЦЕТАМ 50,00 24 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 11 ВЕДОЛИЗУМАБ 100,00 48 лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 12 ДАБРАФЕНИБ 50,00 24 капсулы 13 ИНСУЛИН ДЕТЕМИР 100,00 48 раствор для подкожного введения 14 ИНСУЛИН ГЛАРГИН + ЛИКСИСЕНАТИД 100,00 48 раствор для подкожного введения 15 ДУРВАЛУМАБ 100,00 48 концентрат для приготовления раствора для инфузий 16 ИЗАТУКСИМАБ 100,00 48 концентрат для приготовления раствора для инфузий 17 ИНДАКАТЕРОЛ 50,00 24 капсулы с порошком для ингаляций 18 ОЛОДАТЕРОЛ+ТИОТРОПИЯ БРОМИД 50,00 24 раствор для ингаляций дозированный 19 ПЭГИНТЕРФЕРОН БЕТА-1A 100,00 48 раствор для подкожного введения (шприцы) 20 РИСДИПЛАМ 50,00 24 порошок для приготовления раствора для приема внутрь 21 САПРОПТЕРИН 50,00 24 таблетки растворимые 22 СЕБЕЛИПАЗА АЛЬФА 100,00 48 концентрат для приготовления раствора для инфузий 23 СЕКУКИНУМАБ 100,00 48 раствор для подкожного введения 24 СЕКУКИНУМАБ 100,00 48 лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 25 ТАПЕНТАДОЛ 50,00 24 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, пролонгированного действия 26 ТАПЕНТАДОЛ 50,00 24 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 27 ТЕДИЗОЛИД 50,00 24 лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 28 ТРАСТУЗУМАБ ЭМТАНЗИН 100,00 48 лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 29 ЭВОЛОКУМАБ 100,00 48 раствор для подкожного введения 30 ЭТЕЛКАЛЬЦЕТИД 50,00 24 раствор для внутривенного введения

Всего до конца января 2024 года планируется объявить 30 конкурсных отборов. Максимальный размер субсидии для разработки биологического лекарственного препарата составляет 100 млн руб., максимальный размер субсидии для разработки иного лекарственного препарата — 50 млн руб.

Максимальный срок реализации инновационного проекта, в рамках которого разрабатывается биологический лекарственный препарат, составляет 4 года, для иного лекарственного препарата — 2 года. Максимальный срок предоставления субсидии — 3 календарных года (начиная с первого года предоставления субсидии).

В апреле правительство предложило субсидировать НИОКР для разработки отечественных препаратов, аналоги которых находятся под действием зарубежных патентов. Сообщалось, что получателей субсидий будет определять Минпромторг.

Фото: DCStudio/Freepik

Артем Косенок

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